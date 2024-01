Vorsicht vor Shandong Chenming Paper Holdings!

Die Shandong Chenming Paper-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 2,32 HKD verzeichnet. Der letzte Schlusskurs von 1,96 HKD weicht um -15,52 Prozent davon ab, was aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung ergibt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (2,11 HKD) liegt mit einem Unterschied von -7,11 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich insgesamt positiv, obwohl in den letzten Tagen negative Themen im Fokus standen. Die einfache Charttechnik erhält daher ein "Neutral"-Rating, während die Analyse der Handelssignale aus den sozialen Medien zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite der Shandong Chenming Paper-Aktie mit -23,85 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt des Sektors "Materialien" und sogar 28,54 Prozent unter der "Papier & Forstprodukte"-Branche. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI25 deutet jedoch darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Shandong Chenming Paper-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Analyse.