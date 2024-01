Vorsicht vor Seven West Media!

In den letzten zwei Wochen wurde über Seven West Media in den sozialen Medien eher neutral diskutiert. Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern basiert, zeigte an drei Tagen negative Stimmungen, während keine positiven Diskussionen verzeichnet wurden. An insgesamt zehn Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an negativen Themen interessiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung, basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Seven West Media derzeit bei 0,34 AUD liegt. Da der Aktienkurs selbst bei 0,26 AUD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -23,53 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht". Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 0,26 AUD erreicht, was einem "Neutral"-Signal entspricht. Der Gesamtbefund auf Basis beider Zeiträume lautet daher "Neutral".

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Sowohl das Stimmungsbild als auch die Kommunikationsfrequenz blieben unverändert. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Seven West Media derzeit mit einem Wert von 75 überkauft ist, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich für die Aktie ein Wert von 45, was darauf hinweist, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamteinstufung des RSI als "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Einschätzung der Aktie der Seven West Media auf der Basis des Anleger-Sentiments, der technischen Analyse und des Sentiments in den sozialen Medien.