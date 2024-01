Vorsicht vor der Sensenetworks-Aktie!

In den letzten vier Wochen wurden bei Sensen Networks keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes in den sozialen Medien festgestellt. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch leicht abgenommen, was darauf hindeutet, dass in letzter Zeit weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Sensen Networks derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,05 AUD, während der Kurs der Aktie bei 0,0325 AUD liegt, was einer Abweichung von -35 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,04 AUD führt zu einer Abweichung von -18,75 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was sich auch positiv auf das Anleger-Sentiment auswirkt. In den vergangenen ein, zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Sensen Networks diskutiert, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie durch die Redaktion führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Sensen Networks-Aktie zeigt einen Wert von 85, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 59,7, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Sensen Networks.