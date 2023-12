Vorsicht vor der Sekur Private Data-Aktie!

In Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung kann man bei Sekur Private Data über einen längeren Zeitraum interessante Rückschlüsse ziehen. Die Aktie hat eine mittlere Diskussionsintensität im Netz, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls eine Einschätzung als "Neutral"-Wert bedeutet. Insgesamt ergibt sich für Sekur Private Data in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ebenfalls ein Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten Wochen häufen sich insgesamt die positiven Meinungen und Themen rund um den Wert. Unsere Redaktion ist daher der Ansicht, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,12 CAD für den Schlusskurs der Sekur Private Data-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,08 CAD, was einem Unterschied von -33,33 Prozent entspricht, und wir vergeben daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (0,11 CAD) liegt mit einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-27,27 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Sekur Private Data-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für Sekur Private Data eine Ausprägung von 70, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 54,35, was eine Einstufung als "Neutral" für 25 Tage ergibt. Zusammenfassend führt dieses Gesamtbild zu einem Rating "Schlecht".