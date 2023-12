Vorsicht vor der Sekur Private Data-Aktie!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, mit dem beurteilt werden kann, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Sekur Private Data-Aktie, so beträgt der Wert aktuell 70. Demzufolge ist das Wertpapier überkauft, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und liegt bei 50, was bedeutet, dass die Sekur Private Data-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft. Zusammenfassend ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation konnte in den vergangenen Wochen kaum eine Veränderung für die Sekur Private Data-Aktie festgestellt werden. Deshalb bekommt sie von uns eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien für Sekur Private Data war ebenfalls unauffällig, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An 11 Tagen war die Diskussion von positiven Themen geprägt, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Sekur Private Data gesprochen. Daher wird die Aktie von der Redaktion mit einem "Gut" bewertet, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Sekur Private Data-Aktie von 0,1 CAD als -16,67 Prozent entfernt vom GD200 (0,12 CAD) betrachtet, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 0,11 CAD, was zu einem weiteren "Schlecht"-Signal führt. Abschließend wird der Kurs der Sekur Private Data-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.