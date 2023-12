Vorsicht vor der Seer Registered (A)-Aktie?

Weitere Suchergebnisse zu "Seer":

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Seer als Neutral-Titel einzustufen. Der Index bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und weist diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Seer-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 42,31, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein RSI25-Wert von 56,12, der in diesem Zeitraum ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Rahmen der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 3,27 USD für die Seer-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1,65 USD (-49,54 Prozent Unterschied), was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (1,77 USD) liegt mit dem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-6,78 Prozent Abweichung). Dadurch erhält die Seer-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt wird Seer somit mit einer "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik eingestuft.

Im Hinblick auf Analysteneinschätzungen wurden in den letzten zwölf Monaten insgesamt 1 Bewertungen für die Seer-Aktie abgegeben. Davon waren 0 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates vor. Das durchschnittliche Kursziel von 10 USD, basierend auf den Ratings der Analysten, deutet auf ein Aufwärtspotential von 506,06 Prozent hin, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Seer somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zu den weichen Faktoren bei der Aktienbewertung. Die Diskussionsintensität der Seer-Aktie hat eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnete in diesem Zeitraum eine positive Änderung, was wiederum zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt wird Seer somit als "Gut"-Wert eingestuft.