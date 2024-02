Vorsicht vor der Schlatter Industries-Aktie?

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt ein neutrales Bild für die Schlatter Industries-Aktie. In den letzten 30 Tagen gab es keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Diskussionsintensität blieb im Vergleich zum Durchschnitt unverändert, was ebenfalls zu einem neutralen Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Aktie bei 23,49 CHF liegt, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 23,6 CHF, was einem Abstand von +0,47 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt die Aktie jedoch mit -3,12 Prozent im neutralen Bereich. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung auf Basis der technischen Analyse.

Im Branchenvergleich zeigt sich eine Underperformance von -4,17 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Performance mit -5,86 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einem schlechten Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung für die Schlatter Industries-Aktie. Mit einem RSI7-Wert von 44,44 und einem RSI25-Wert von 51,28 liegt die Aktie im neutralen Bereich, was zu einem Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.