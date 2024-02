Vorsicht vor der San Holdings-Aktie?

Die San-Aktie wird derzeit von technischen Analyseindikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen, da der letzte Schlusskurs sowohl unter dem 200-Tages-Durchschnitt (1088,49 JPY) als auch dem 50-Tages-Durchschnitt (1102,74 JPY) liegt. Dies entspricht Abweichungen von -5,92 Prozent bzw. -7,14 Prozent im Vergleich zu den Durchschnittswerten.

Das Anleger-Sentiment für die San-Aktie wird aufgrund neutraler Diskussionen in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen als "Neutral" eingestuft. Auch in den vergangenen Tagen gab es keine signifikanten positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Kommunikation über San. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die San-Aktie derzeit als überkauft betrachtet wird, mit einem RSI-Wert von 80. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt jedoch eine Situation, die weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt wird die San-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des Anleger-Sentiments und des Relative Strength Index mit einem "Schlecht"-Rating versehen.