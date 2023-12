Vorsicht vor Salarius Pharmaceuticals!

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der aktuelle RSI-Wert für Salarius liegt bei 79,82, was auf eine Überkauftheit hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 66, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Auf dieser Basis wird die Einstufung als "Neutral" gewertet, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Einstufung für den RSI führt.

In Bezug auf die Dividende von 0 % wird Salarius im Vergleich zum Branchendurchschnitt Arzneimittel (2,51 %) als niedriger eingestuft, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Sentiment und Buzz rund um Salarius hat sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Da keine Auffälligkeiten bei der Stimmung oder der Diskussion in den sozialen Medien festgestellt wurden, wird dieses Kriterium insgesamt als "Neutral" bewertet.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Salarius von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies, zusammen mit überwiegend positiven Themen rund um den Wert, führt zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für Salarius, mit schlechten Bewertungen für den RSI und die Dividende, und neutralen bis guten Bewertungen für das Sentiment und die Anleger-Stimmung.