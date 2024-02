Vorsicht vor S&T!

Die technische Analyse der Kontron-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 19,88 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 21,6 EUR liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie einen Abstand von +8,65 Prozent zum GD200 aufweist, was als "Gut" bewertet wird. Im Vergleich dazu beträgt der GD50 der letzten 50 Tage 21,41 EUR, was einer Distanz von +0,89 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtnote von "Gut".

Die Stimmung und die Diskussionsstärke in den sozialen Medien deuten jedoch auf eine negative Entwicklung hin. Die Stimmung für Kontron hat sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Darüber hinaus wurde eine verringerte Aktivität der Marktteilnehmer in den sozialen Medien festgestellt, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende weist Kontron derzeit eine Dividendenrendite von 4,95 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 24,03 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Auch aus fundamentaler Sicht wird die Kontron-Aktie als überbewertet eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt derzeit bei 86,83, was 17 Prozent höher ist als der Branchendurchschnitt von 74. Aufgrund dieser Überbewertung wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft.

