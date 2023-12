Vorsicht vor der SVB-Aktie?

Weitere Suchergebnisse zu "SVB Financial Group":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine bedeutende Kennzahl zur Bewertung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Svb beträgt das aktuelle KGV 0, während vergleichbare Unternehmen in der Branche "Handelsbanken" im Durchschnitt ein KGV von 16 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Svb daher derzeit unterbewertet und erhält eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an und reicht von 0 bis 100. Der RSI der Svb liegt bei 47,29, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25 erstreckt sich über einen Zeitraum von 25 Tagen und beträgt 61, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider, wobei in den vergangenen Tagen überwiegend negativ über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt wird die Aktie von Svb bezüglich der Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" liegt die Rendite der Svb bei -62,01 Prozent, was mehr als 69 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Handelsbanken"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von -2,42 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Svb mit 59,59 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.