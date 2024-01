Vorsicht vor SHS Viveon!

Die aktuelle Dividendenpolitik von Viveon wird von unseren Analysten als negativ bewertet. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt derzeit 0, was einer Differenz von -22,85 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf seine Dividendenpolitik.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Viveon wird von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. In den vergangenen zwei Wochen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Aus charttechnischer Sicht wird die Viveon-Aktie positiv bewertet. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen auf eine positive Entwicklung hin. Der Schlusskurs am letzten Handelstag liegt über beiden Durchschnittswerten, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Viveon-Aktie liegt bei 44, was auf ein neutrales Rating hinweist. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie als neutral bewertet, da der RSI bei 37,62 liegt.

Insgesamt erhält Viveon in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung, während die Anleger-Stimmung und die technische Analyse auf eine neutrale bis positive Entwicklung hinweisen.