Vorsicht vor SFC Energy!

Der Aktienkurs von Sfc Energy hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -30,43 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche im Durchschnitt um 5,45 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Sfc Energy im Branchenvergleich um -35,88 Prozent unterperformt hat. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 4,97 Prozent im letzten Jahr, wobei Sfc Energy 35,4 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Bewertung von Aktienkursen beinhaltet neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Die Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Sfc Energy betrachtet und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare und Befunde positiv war. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen in den sozialen Medien rund um Sfc Energy diskutiert, weshalb die Aktie in dieser Betrachtung als "Neutral" eingestuft wird.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Elektrische Ausrüstung) wird Sfc Energy aus fundamentaler Sicht als überbewertet angesehen. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 265,13 gehandelt, was eine Differenz von 753 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 31,09 ergibt. Auf dieser Grundlage resultiert eine "Schlecht"-Empfehlung.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Sfc Energy derzeit 0, was eine negative Differenz von -3,13 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" ergibt. Daher erhält das Unternehmen von den Analysten eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

