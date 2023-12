Vorsicht vor der SES AI-Aktie?

Weitere Suchergebnisse zu "SES AI Corp":

Der Relative Strength Index, RSI, ist ein prominenter Indikator der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 deutet auf eine "überverkaufte" Situation hin, während 70 bis 100 als "überkauft" gelten und dazwischen als neutral betrachtet werden. Der RSI der Ses Ai liegt bei 60, was als "neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 47,04 und wird ebenfalls als "neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich somit eine "neutral" Einschätzung.

Die Anleger haben in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über Ses Ai in sozialen Medien gesprochen. Die daraus resultierende Anleger-Stimmung wird daher als "gut" eingestuft.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend verbesserte, was als positiv bewertet wird. Allerdings wurde das Unternehmen in den Diskussionen weniger beachtet als zuvor, was zu einer "schlechten" Bewertung führt. Insgesamt erhält die Ses Ai-Aktie jedoch ein "gutes" Rating.

In Bezug auf die technische Analyse wird der gleitende Durchschnitt als Indikator betrachtet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt für die Ses Ai-Aktie bei 2,26 USD, was zu einer "schlechten" Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs (2,14 USD) deutlich darunter liegt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 2,19 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs (-2,28 Prozent) liegt. Somit ergibt sich eine "neutrale" Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Insgesamt ergibt sich für die Ses Ai-Aktie eine "neutrale" Einschätzung basierend auf den verschiedenen analysierten Indikatoren.