Vorsicht vor der S4 Capital-Aktie?

S4 Capital hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt drei Analystenbewertungen erhalten. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist "Gut", bestehend aus drei "Gut"-, null "Neutral"- und null "Schlecht"-Meinungen. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu S4 Capital. Die durchschnittliche Kursprognose für das Wertpapier beträgt 240 GBP, was einem Aufwärtspotenzial von 411,07 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 46,96 GBP. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für S4 Capital.

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für S4 Capital in den letzten Wochen kaum verändert hat, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über S4 Capital besonders negativ diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Das Stimmungsbarometer zeigte an drei Tagen eine negative Richtung. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten hauptsächlich negative Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die S4 Capital-Aktie beträgt aktuell 76, was bedeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt eine weniger volatile Entwicklung und führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs also ein "Schlecht"-Rating für S4 Capital.

