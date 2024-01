Vorsicht vor der Runway Growth Finance-Aktie?

Weitere Suchergebnisse zu "Runway Growth Finance Corp":

Die technische Analyse von Runway Growth Finance zeigt, dass das Unternehmen derzeit ein "Neutral"-Rating erhält. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt 12,35 USD, während der letzte Schlusskurs bei 12,84 USD liegt, was einer Abweichung von +3,97 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 12,69 USD liegt nahe am letzten Schlusskurs, mit einer Abweichung von +1,18 Prozent. Basierend auf trendfolgenden Indikatoren erhält das Unternehmen somit insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 36,25 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der RSI25 beträgt 46,54, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Runway Growth Finance somit für diesen Punkt eine "Neutral"-Bewertung.

Die Analyse hinsichtlich der Diskussionsintensität und Stimmungsänderung zeigt, dass die Aktie eine mittlere Aktivität aufweist, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Runway Growth Finance in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

In sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Die Anleger haben vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" führt.

Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung für Runway Growth Finance.