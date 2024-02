Vorsicht vor Roscan Minerals!

In den letzten Wochen konnte bei Roscan Gold eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt werden. Dies basiert auf der Auswertung der sozialen Medien, in denen eine Tendenz zu besonders negativen Themen festgestellt wurde. Daher wird das Kriterium "Stimmung" als "Schlecht" bewertet. Auch die Aufmerksamkeit über das Unternehmen hat abgenommen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Bei der technischen Analyse wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Roscan Gold liegt bei 100 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie momentan überkauft ist und daher ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 80, dass die Aktie überkauft ist. Somit erhält Roscan Gold auch hier eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Dividendenrendite von Roscan Gold liegt bei 0 Prozent, was 3,5 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Branche "Metalle und Bergbau" liegt. Daher wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Zusammenfassend erhält Roscan Gold aufgrund der genannten Kriterien eine Gesamteinstufung von "Schlecht" in Bezug auf die Stimmung und den RSI, sowie eine "Neutral"-Einstufung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.