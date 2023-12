Vorsicht vor Rongsheng Petrochemical!

Die Rongsheng Petrochemical-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 12,15 CNH verzeichnet, während der letzte Schlusskurs bei 10,1 CNH lag. Dies stellt eine Abweichung von -16,87 Prozent dar, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage von 10,95 CNH zeigt eine Abweichung vom letzten Schlusskurs um -7,76 Prozent und erhält somit ebenfalls ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt erhält die Rongsheng Petrochemical-Aktie in Bezug auf die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Rongsheng Petrochemical liegt bei 63,46 Punkten und zeigt somit an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den RSI7. Der RSI25 hingegen zeigt, dass Rongsheng Petrochemical überkauft ist und erhält daher eine "Schlecht"-Einstufung. Insgesamt erhält das Rongsheng Petrochemical-Wertpapier somit in diesem Abschnitt ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 17,2 auf, was auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf Dividenden hat Rongsheng Petrochemical eine Dividendenrendite von 1,32 Prozent, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,92 Prozent. Aufgrund der geringen Differenz zum Durchschnitt wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" eingestuft. Es ist jedoch zu beachten, dass die Dividendenrendite ein börsentäglich schwankender Wert ist, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.