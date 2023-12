Vorsicht vor der Rongan Property-Aktie!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" eingestuft, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Alles dazwischen wird als neutral betrachtet. Der RSI der Rongan Property liegt bei 93,75, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 69,15 und wird daher als "Neutral" eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt ein überwiegend positives Bild der Rongan Property. In den letzten Tagen gab es sechs positive und zwei negative Tage, während an vier Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Rongan Property daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs wird die Rongan Property derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 2,93 CNH, während der Kurs der Aktie bei 2,4 CNH liegt, was einer Abweichung von -18,09 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von -9,09 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Die Diskussionintensität in den sozialen Medien für Rongan Property wird langfristig als mittel eingestuft, was eine Bewertung als "Neutral" ergibt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt nach unserer Messung kaum Änderungen, was zu einem Gesamtergebnis einer langfristigen "Neutral"-Stimmung führt.