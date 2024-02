Vorsicht vor Roku!

In den letzten zwei Wochen wurde Roku von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. Zudem wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen angesprochen. Insgesamt lässt die Stimmung der Anleger daher die Einstufung "Schlecht" zu.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Roku als neutral eingestuft werden kann. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 84,26, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 für 25 Tage bei 62,8 liegt und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also eine "Schlecht"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Bei der technischen Analyse wird deutlich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 78,06 USD liegt, was einer Abweichung von -18,14 Prozent vom aktuellen Kurs von 63,9 USD entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 90,5 USD liegt mit einer Abweichung von -29,39 Prozent unter dem aktuellen Kurs, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf Dividendenrendite schüttet Roku im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Haushalts-Gebrauchsgüter derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 3,15 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 3,15 %. Dieser niedrigere Ertrag führt ebenfalls zur Einstufung "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich aus den verschiedenen Bewertungskriterien eine durchweg "Schlecht" Einstufung für Roku.