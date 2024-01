Vorsicht vor der Roche-Aktie?

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage der Anleger in den letzten Tagen größtenteils negativ. An vier Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an neun Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde weder positiv noch negativ über das Unternehmen Roche gesprochen. Aus diesem Grund bewertet die Redaktion die Aktie als "Schlecht". Statistische Auswertungen basierend auf großen historischen Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen. Es gab konkret 3 "Gut"-Signale im Vergleich zu 1 "Schlecht"-Signal, was zu einer "Gut"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment daher eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividende weist Roche im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Arzneimittelbranche eine Dividendenrendite von 3,85 % auf, was 1,59 Prozentpunkte über dem Durchschnitt von 2,27 % liegt. Dieser mögliche Mehrertrag führt zu einer Einstufung als "Gut".

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Kommunikation über Roche in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung zu überwiegend positiven oder negativen Diskussionen, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Intensität und Häufigkeit der Diskussionen über eine Aktie gibt Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit stark im Fokus der Anleger steht. Im Fall von Roche wurde unwesentlich mehr oder weniger als üblich diskutiert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Roche bei 17,59, was unter dem Branchendurchschnitt von 58,77 liegt. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.