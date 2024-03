Vorsicht vor der Riot Blockchain-Aktie!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Riot Platforms beträgt 24, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 54,98 für Biotechnologieunternehmen unter dem Durchschnitt liegt. Fundamentale Kriterien deuten darauf hin, dass Riot Platforms unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz rund um die Aktie von Riot Platforms haben sich in den letzten vier Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird die Aktie mit "Neutral" bewertet. Es gab keine signifikante Zunahme oder Abnahme an Diskussionsbeiträgen in den sozialen Medien.

Der Relative Strength Index (RSI) für Riot Platforms liegt bei 78,7, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 50, was als neutral betrachtet wird. Insgesamt erhält diese Kategorie daher die Bewertung "Schlecht".

Aktuell bietet die Aktie von Riot Platforms keine Dividende, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,19 Prozentpunkten zu einem geringeren Ertrag führt. Die Dividendenpolitik des Unternehmens wird daher als "Schlecht" bewertet.