Vorsicht vor der Rex Minerals-Aktie?

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder sogar umkehren. Je nach Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Rex Minerals wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussion gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Veränderungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In den letzten zwei Wochen wurde Rex Minerals von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Gut".

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Rex Minerals verläuft aktuell bei 0,19 AUD, was zu einer Einstufung "Schlecht" führt, da der Aktienkurs selbst bei 0,165 AUD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -13,16 Prozent aufgebaut hat. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) hat derzeit ein Niveau von 0,17 AUD angenommen, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) der letzten 7 Tage für die Rex Minerals-Aktie hat einen Wert von 57, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis (53,89) ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Rex Minerals.