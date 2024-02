Vorsicht vor Respiri!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Respiri-Aktie zeigt einen Wert von 55 für die letzten 7 Tage. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 52,38 und bestätigt ebenfalls die "Neutral"-Bewertung. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für Respiri nach der RSI-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse weist der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Respiri-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) eine Abweichung von -13,33 Prozent auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit -13,33 Prozent unter dem aktuellen Kurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger sich im vergangenen Monat zunehmend eingetrübt hat. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und Buzz. Ebenso wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Respiri derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör, mit einer Differenz von 102,19 Prozentpunkten. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".