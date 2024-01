Vorsicht vor der Remy Cointreau-Aktie!

Weitere Suchergebnisse zu "Remy Cointreau":

Die Remy Cointreau-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 134,36 EUR verzeichnet. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 93,26 EUR, was einer Abweichung von -30,59 Prozent entspricht und somit charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Auf der Basis der letzten 50 Handelstage liegt der Durchschnitt bei 108,74 EUR, und der letzte Schlusskurs weicht um -14,24 Prozent ab, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Remy Cointreau-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Aktie ein aktuelles KGV von 61,27 auf, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Branche "Getränke" verzeichnet einen Wert von 0, was darauf hinweist, dass die Aktie weder unter- noch überbewertet ist.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Remy Cointreau-Aktie derzeit überkauft ist, was zu einer erneuten "Schlecht"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI deutet jedoch darauf hin, dass die Aktie weder über- noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird.

In den vergangenen 12 Monaten hat die Remy Cointreau-Aktie eine Performance von 15,26 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Getränke"-Branche im Durchschnitt um 0 Prozent lagen. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für die Überperformance in diesem Bereich.

Insgesamt zeigen die technische Analyse, fundamentale Kriterien und der Branchenvergleich, dass die Remy Cointreau-Aktie derzeit gemischte Bewertungen erhält, wobei einige Aspekte als "Schlecht" und andere als "Neutral" oder "Gut" eingestuft werden.