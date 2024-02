Vorsicht vor der Remedent-Aktie!

Die technische Analyse der Remedent-Aktie ergibt ein schlechtes Rating, sowohl auf Basis des gleitenden Durchschnitts der letzten 200 Handelstage als auch der letzten 50 Handelstage. Der derzeitige Wert des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses beträgt 0,14 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,04 USD lag, was einer Abweichung von -71,43 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,09 USD über dem letzten Schlusskurs von 0,04 USD, was eine Abweichung von -55,56 Prozent bedeutet. Insgesamt erhält die Remedent-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien und Diskussionsforen ist neutral, basierend auf den Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen. Obwohl in den Diskussionen in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen im Mittelpunkt standen, wird die Gesamtstimmung als neutral bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Remedent-Aktie einen Wert von 50 für den RSI7 und 100 für den RSI25. Dies führt zu einer neutralen Empfehlung für den RSI7 und einer schlechten Einstufung für den RSI25. Insgesamt wird die Remedent-Aktie auf Basis des Relative Strength-Index als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Remedent derzeit mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 90,94 Prozent für die "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.