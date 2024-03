Vorsicht vor Rapid!

Die Dividendenrendite von Rapid beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt für diese Aktie liegt. Daher hat das Unternehmen von unseren Analysten eine "Neutral"-Bewertung erhalten. In den letzten vier Wochen wurde eine Verschlechterung der Stimmungslage bei Rapid in den sozialen Medien festgestellt, weshalb die Aktie mit "Schlecht" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz hat sich jedoch nicht verändert. Der Relative Strength-Index (RSI) für Rapid liegt bei 80,98, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auch der RSI25, der die Kursbewegungen über einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, deutet auf eine "Schlecht"-Einschätzung hin. Von den 2 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate waren keine "Gut", 2 waren "Neutral" und keine "Schlecht". Dies führt zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten belaufen sich auf 52,5 USD, was einem potenziellen Anstieg der Aktie um 9,12 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt von den Analysten mit "Gut" bewertet.

