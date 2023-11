Vorsicht vor der Rainbow Rare Earths-Aktie?

Aktienkurse werden nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten beeinflusst, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung. Eine Analyse von Rainbow Rare Earths auf sozialen Plattformen ergab, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Darüber hinaus griffen die Nutzer in den sozialen Medien in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen rund um Rainbow Rare Earths auf. Basierend auf dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Neutral".

In den letzten zwölf Monaten erhielt Rainbow Rare Earths insgesamt 2 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Diese setzt sich aus 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Es gab keine Analystenupdates zu Rainbow Rare Earths im letzten Monat. Basierend auf einer Durchschnitts-Kursprognose von 34 GBP für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 138,6 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Rainbow Rare Earths in den letzten Wochen festgestellt werden. Daher wird das Kriterium "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für Rainbow Rare Earths auf dieser Stufe.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat Rainbow Rare Earths im letzten Jahr eine Rendite von 40,48 Prozent erzielt, was 59,91 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -19,43 Prozent, und Rainbow Rare Earths liegt aktuell 59,91 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.