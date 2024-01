Vorsicht vor der Radiant Logistics-Aktie?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ betrachtet wird. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI für Radiant Logistics liegt bei 62,16 und wird daher als „Neutral“ eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 43,18 und deutet ebenfalls auf eine „Neutral“-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Aktie daher als „Neutral“ bewertet.

In Bezug auf die Dividende wird das Verhältnis zur aktuellen Aktienkurs als Dividendenrendite angegeben. Die Dividendenrendite von Radiant Logistics liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,11 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine „Schlecht“-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet. Mit einem KGV von 19,05 liegt die Aktie von Radiant Logistics 31 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 27,42. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer „Gut“-Einstufung aus fundamentaler Sicht.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs betrachtet, der sich auf 6,39 USD beläuft. Der aktuelle Aktienkurs liegt bei 6,64 USD, was einer Distanz zum GD200 von +3,91 Prozent entspricht und somit zu einer „Neutral“-Bewertung führt. Der GD50 steht bei 6,14 USD, was einer Distanz von +8,14 Prozent entspricht und zu einer „Gut“-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als „Gut“ bewertet.