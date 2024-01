Vorsicht vor der RMH-Aktie?

Die technische Analyse zeigt, dass die Rmh-Aktie derzeit 3 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch auch 3 Prozent, weshalb die Einstufung auch hier als "Neutral" erfolgt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Rmh zeigt aktuell 50 Punkte, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Ebenso liegt der RSI25 bei 50, was auch zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividende kann bei einer Investition in die Rmh-Aktie aktuell im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Gesundheitsdienstleister ein geringerer Ertrag von 3,94 Prozentpunkten erzielt werden, da die Dividendenrendite bei 0 % liegt. Aufgrund dessen ergibt sich eine Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".