Vorsicht vor der Qinghai Salt Lake Potash-Aktie!

In den letzten Wochen wurde bei Qinghai Salt Lake Industry eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt. Dies basiert auf einer Auswertung der sozialen Medien, die eine Tendenz zu besonders negativen Themen zeigte. Aufgrund dieser negativen Auffälligkeiten erhält das Unternehmen in diesem Bereich eine Bewertung von "Schlecht". Die Anzahl der Beiträge und die Aufmerksamkeit über das Unternehmen haben sich jedoch erhöht, was zu einer Bewertung von "Gut" in diesem Bereich führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Qinghai Salt Lake Industry derzeit als "Neutral" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 17,37 CNH, während der Aktienkurs (16,57 CNH) um -4,61 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies führt zur Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 15,26 CNH, was einer Abweichung von +8,58 Prozent entspricht und somit als "Gut"-Wert bewertet wird.

Die Dividendenpolitik von Qinghai Salt Lake Industry erhält von Analysten eine Bewertung von "Schlecht", da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell 0 beträgt, was eine negative Differenz von -2,07 Prozent zum Branchendurchschnitt darstellt.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite von Qinghai Salt Lake Industry mit -45,32 Prozent mehr als 21 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Chemikalien"-Branche in den vergangenen 12 Monaten von -24,8 Prozent, liegt das Unternehmen mit 20,52 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.