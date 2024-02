Vorsicht vor der Qinghai Huzhu Highland Barley Wine-Aktie!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Qinghai Huzhu Tianyoude Highland Barley Spirit liegt der RSI7 aktuell bei 18,96 Punkten, was auf eine Überverkaufssituation hinweist. Somit erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen keine klare Über- oder Unterbewertung an, daher wird für diesen ein "Neutral"-Rating vergeben.

Im Branchenvergleich hat Qinghai Huzhu Tianyoude Highland Barley Spirit in den letzten 12 Monaten eine Performance von -33,68 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Getränke"-Branche liegt dies um -12,46 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor liegt die Performance mit einer Unterperformance von 12,25 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden über Qinghai Huzhu Tianyoude Highland Barley Spirit eher neutrale Diskussionen geführt, mit vereinzelten positiven Schwingungen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

In der technischen Analyse ergibt sich auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ein "Schlecht"-Rating. Der GD200 verläuft um -18,58 Prozent über dem Kurs der Aktie, was auf eine schlechte Entwicklung hinweist. Auch der GD50 zeigt mit einer Abweichung von -10,14 Prozent eine negative Tendenz. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Rating in diesem Bereich.