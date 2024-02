Vorsicht vor der Qingdao Hanhe Cable-Aktie!

In den letzten zwei Wochen wurde über Qingdao Hanhe Cable in sozialen Medien eher neutral diskutiert. Das Anleger-Sentiment zeigt, dass an zwei Tagen positive Stimmungen vorherrschten, während negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. An insgesamt drei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein, zwei Tagen waren jedoch hauptsächlich positive Themen zu beobachten, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In den letzten Wochen konnte bei Qingdao Hanhe Cable eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Diese Veränderung kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da in diesem Punkt negative Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion wurde dagegen eine abnehmende Aufmerksamkeit festgestellt, was ebenfalls mit "Schlecht" bewertet wird. Zusammengefasst erhält Qingdao Hanhe Cable daher für diese Stufe eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass Qingdao Hanhe Cable derzeit -3,16 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf -5,15 Prozent beläuft. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie daher für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" bewertet.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Qingdao Hanhe Cable derzeit 0, was eine negative Differenz von -0,75 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" ergibt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Qingdao Hanhe Cable von Analysten heute eine "Neutral"-Bewertung.