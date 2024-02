Vorsicht vor Qiagen!

Der Aktienkurs von Qiagen hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -17,11 Prozent erzielt, was zu einer Underperformance von -4,98 Prozent im Branchenvergleich führt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen"-Branche liegt Qiagen damit hinter dem Durchschnitt. Auch im Sektor "Gesundheitspflege" lag die Rendite mit -12,19 Prozent unter dem Durchschnitt, wobei Qiagen um 4,92 Prozent darunter lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Qiagen-Aktie der letzten 7 Tage hat einen Wert von 80, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 50,48, was bedeutet, dass Qiagen weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Qiagen.

Die Anleger-Stimmung zu Qiagen war in den letzten beiden Wochen überwiegend negativ. Dies ergab sich aus der Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in den sozialen Medien. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen vor allem negative Themen rund um den Wert diskutiert. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung aufgrund der Anlegerstimmung, unterstützt durch 4 Schlecht-Signale.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt sich ein gemischtes Bild. Die Diskussionsintensität war normal, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch negativ, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht"-Wert führt.

Insgesamt ergibt sich also eine "Schlecht"-Einstufung für Qiagen aufgrund der Unterperformance im Branchen- und Sektorvergleich, des überkauften RSI, der negativen Anleger-Stimmung und der negativen Stimmungsänderung im Netz.