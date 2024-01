Vorsicht vor Puma!

Weitere Suchergebnisse zu "Puma":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der genutzt wird, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (bzw. 25 Tagen als RSI25) auf einen Bereich von 0 bis 100 normiert. Für Puma ergibt sich ein RSI-Wert von 93,9, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 75,84, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich eine deutliche Verbesserung in der Internet-Kommunikation in den vergangenen Wochen. Daher wird die Aktie von Puma mit "Gut" bewertet. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wurde hingegen als "Neutral" eingestuft, da in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen wurde. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.

Bei der Dividende weist Puma derzeit eine Dividendenrendite von 1,6 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,56%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In den sozialen Medien wurden Puma in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher eine "Gut"-Einstufung. Allerdings wurden auch 9 "Schlecht"-Signale herausgefiltert, wodurch eine Gesamteinstufung von "Gut" erzeugt wird.