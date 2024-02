Vorsicht vor ProsusV ADR!

Die technische Analyse der Prosus-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 29,21 EUR liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 27,695 EUR liegt. Dies stellt eine Distanz von -5,19 Prozent zum GD200 dar und wird daher als "Schlecht" bewertet. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 28,08 EUR, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von -1,37 Prozent als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhalten wir daher die Gesamtnote "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Prosus-Aktie liegt bei 86 und zeigt somit eine überkaufte Situation, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich zum RSI auf 25-Tage-Basis (42,96) erscheint die Aktie jedoch weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Rating für Prosus nach der RSI-Bewertung.

Die Anlegerstimmung für Prosus war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, basierend auf einer Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien. Auch die Themen rund um die Aktie waren überwiegend positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung der Anlegerstimmung führt. Jedoch wurden auch 7 "Schlecht"-Signale identifiziert, wodurch eine "Schlecht"-Empfehlung abgeleitet wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt Prosus eine erhöhte Diskussionsintensität und eine positive Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut"-Wert führt.