Vorsicht vor der Prospect Capital-Aktie!

Mit einer hohen Dividendenrendite von 11,88 Prozent liegt die Aktie von Prospect Capital deutlich über dem Branchendurchschnitt von 5 Prozent in der Kapitalmärkte-Branche. Dies macht sie aus heutiger Sicht zu einem lukrativen Investment und erhält von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor weist die Aktie von Prospect Capital eine Rendite von -7,81 Prozent auf, was mehr als 15 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Kapitalmärkte-Branche, die eine mittlere Rendite von 11,52 Prozent in den letzten 12 Monaten aufweist, liegt Prospect Capital mit einer Rendite von 19,33 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung in Bezug auf Prospect Capital hat sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer negativen Bewertung führt. Ebenso deutet eine verringerte Aktivität in den sozialen Medien auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hin, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) gilt die Aktie von Prospect Capital als unterbewertet, da ihr KGV mit 7,12 insgesamt 88 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Kapitalmärkte". Der Branchendurchschnitt beträgt 57,31. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".