Vorsicht vor der Progen-Aktie?

Die Aktie von Progen wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,72 bewertet, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Bauwesen-Branche (mit einem KGV von 21,7) eine Unterbewertung um 60 Prozent darstellt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Progen in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den letzten Wochen wurden keine überwiegend positiven oder negativen Themen diskutiert, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Das Internet kann die Stimmung in Bezug auf Aktien verstärken oder verändern. In Bezug auf Progen wurde eine mittlere Aktivität in den Diskussionen gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum ebenfalls kaum spürbar, was zu einem langfristig neutralen Stimmungsbild führt.

Die Dividendenpolitik von Progen schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bauwesen, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der Unterschied beträgt 3,92 Prozentpunkte (0 % gegenüber 3,92 %).

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung der Aktie von Progen basierend auf fundamentalen, Anleger- und Stimmungsaspekten.