Vorsicht vor der ProSiebenSat1-Aktie?

Weitere Suchergebnisse zu "ProSiebenSat.1 Media":

In den letzten zwei Wochen wurde die Prosiebensat1 von überwiegend privaten Nutzern in den sozialen Medien positiv bewertet. Das ergab die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen, die sich mit diesem Wert befasst haben. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung einer "Neutralen" Anleger-Stimmung führt. Die Redaktion hat außerdem 5 positive Signale und keine negativen Signale herausgefiltert, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Prosiebensat1 von 6,16 EUR mit -9,28 Prozent Entfernung vom GD200 (6,79 EUR) ein "Schlecht"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist hingegen einen Kurs von 5,81 EUR auf, was ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt wird der Kurs der Prosiebensat1-Aktie als "Neutral" bewertet.

Bei der Sentiment und Buzz-Analyse konnte eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien festgestellt werden. Auch die Kommunikationsfrequenz hat in den letzten Wochen abgenommen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Prosiebensat1 aktuell weder überkauft noch -verkauft ist. Auch auf Basis des RSI25 wird die Aktie als weder überkauft noch -verkauft betrachtet, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt lässt sich also festhalten, dass die Prosiebensat1-Aktie derzeit eine neutrale Bewertung aufweist, sowohl aus Anlegerperspektive als auch aus technischer Analyse und Sentiment-Buzz-Sicht.