Vorsicht vor der ProPetro-Aktie?

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Propetro 0 Mal ein gutes Rating, 2 Mal ein neutrales Rating und 0 Mal ein schlechtes Rating vergeben. Langfristig betrachten institutionelle Anleger den Titel daher als "neutral". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Propetro vor. Die Analysten haben auch den aktuellen Kurs von 8,54 USD im Blick. Basierend darauf erwarten sie eine Entwicklung von 17,1 Prozent und geben ein mittleres Kursziel von 10 USD an. Diese Entwicklung wird als positiv betrachtet, und insgesamt erhalten die institutionellen Analysten daher eine "gute" Bewertung.

In Bezug auf Dividendenrendite weist Propetro derzeit einen Wert von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 28,23%. Aufgrund dieser Differenz erhält die Propetro-Aktie in dieser Kategorie eine "schlechte" Bewertung.

Bei der Beurteilung einer Aktie spielt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine Rolle. In den letzten Monaten zeigt sich die Diskussionsintensität zu Propetro als üblich aktiv, daher erhält das Unternehmen in dieser Hinsicht eine "neutrale" Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "neutralen" Bewertung führt. Insgesamt wird Propetro daher als "neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Propetro derzeit bei 8,8 USD verläuft, was zu einer "neutralen" Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst ging bei 8,54 USD aus dem Handel, was einem Abstand von -2,95 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt sich ebenfalls ein "schlechtes" Signal, da die aktuelle Differenz bei -8,76 Prozent liegt. Insgesamt wird daher auf Basis der technischen Analyse ein "neutrales" Urteil über Propetro gefällt.