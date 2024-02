Vorsicht vor der Plug Power-Aktie!

Die Analysten sind sich uneinig über die Bewertung von Plug Power. Während im Durchschnitt eine "Gut"-Empfehlung vorliegt, haben kürzlich bewertende Analysten die Aktie mit "Neutral" eingestuft. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 15,06 USD, was ein Potential von 341,72 Prozent bedeutet. Die Dividendenrendite von 0 Prozent liegt 17,62 Prozent unter dem Branchendurchschnitt und macht die Aktie zu einem unrentablen Investment.

Die technische Analyse zeigt, dass der letzte Schlusskurs von 3,41 USD deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 7,17 USD liegt. Auch die Betrachtung der letzten 50 Handelstage ergibt ein negatives Bild, da auch hier der Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt liegt. Somit erhält die Aktie in der technischen Analyse ein "Schlecht"-Rating.

Im Branchenvergleich hat Plug Power in den letzten 12 Monaten eine Performance von -63,37 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 408,12 Prozent gestiegen sind. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich zeigt sich eine deutliche Underperformance von -471,49 Prozent bzw. 307,93 Prozent, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.