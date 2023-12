Vorsicht vor Plug Power!

Die Plug Power hat in Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs eine "Schlecht"-Bewertung erhalten. Der GD200 des Wertes liegt bei 8,6 USD, während der Aktienkurs bei 4,71 USD liegt, was einer Abweichung von -45,23 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 5,27 USD zeigt eine Abweichung von -10,63 Prozent, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs, was eine negative Differenz von -17,04 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Elektrische Ausrüstung" bedeutet. Daher hat Plug Power in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung erhalten.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien haben ebenfalls zu einer negativen Bewertung geführt. In den letzten vier Wochen wurde eine Verschlechterung des Stimmungsbildes beobachtet, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie geführt hat. Die Kommunikationsfrequenz blieb hingegen unverändert.

Im Branchenvergleich hat die Plug Power in den letzten 12 Monaten eine Performance von -63,01 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche im Durchschnitt um 14,07 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -77,08 Prozent im Branchenvergleich für Plug Power. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 26,88 Prozent erzielte, liegt die Plug Power mit einer Unterperformance von 89,89 Prozent deutlich darunter. Diese Unterperformance führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.