Vorsicht vor Plug Power!

Die technische Analyse der Plug Power-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie bei 8,74 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird, da der aktuelle Aktienkurs von 3,93 USD einen Abstand von -55,03 Prozent zur 200-Tage-Linie aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 5,38 USD, was einer Differenz von -26,95 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Schlecht"-Signal für die Aktie darstellt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Plug Power überwiegend negativ diskutiert. Anleger zeigten an drei Tagen Interesse an positiven Themen, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominieren negative Themen die Diskussionen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung des Anleger-Sentiments für die Aktie führt.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Performance der Plug Power-Aktie mit einer Rendite von -63,01 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" um mehr als 89 Prozent darunter liegt. Ebenso ist die mittlere Rendite der "Elektrische Ausrüstung"-Branche mit 13,76 Prozent deutlich höher als die Rendite von Plug Power mit 76,76 Prozent. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 0 Prozent, was 17,02 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 17,02 Prozent für die "Elektrische Ausrüstung"-Branche liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Plug Power-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

So zeigt die technische Analyse, das Anleger-Sentiment, der Branchenvergleich und die Dividendenrendite insgesamt eine negative Bewertung für die Plug Power-Aktie.