Vorsicht vor der Pfizer-Aktie?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies wird durch die Analyse der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum erreicht. Der RSI für die Pfizer-Aktie in den letzten 7 Tagen beträgt aktuell 36, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher mit einem "Neutral"-Rating bewertet wird. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 47,76 ebenfalls an, dass Pfizer weder überkauft noch überverkauft ist und somit auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für Pfizer daher ein "Neutral"-Rating.

Bei der technischen Analyse werden trendfolgende Indikatoren verwendet, um zu bestimmen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, und bei der Pfizer-Aktie beträgt der 200-Tage-Durchschnitt derzeit 32,11 USD. Da der letzte Schlusskurs (27,94 USD) deutlich darunter liegt, erhält Pfizer in diesem Fall eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt zeigt hingegen, dass der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einem "Neutral"-Rating für die Pfizer-Aktie führt. Insgesamt erhält Pfizer also auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz rund um Pfizer werden auch über einen längeren Zeitraum analysiert, um Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild zu ziehen. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung deuten darauf hin, dass die Aktivität im Netz in Bezug auf Pfizer schwach ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Pfizer in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

In fundamentalen Analysen wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet, das für Pfizer derzeit bei 21 liegt. Dies bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn von Pfizer 21,94 Euro zahlt, was 84 Prozent weniger ist als für vergleichbare Werte in der Branche. Für den Bereich "Arzneimittel" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 134, was darauf hindeutet, dass der Titel unterbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

