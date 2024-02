Vorsicht vor der Pfizer-Aktie!

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer Inc.":

Die Aktie von Pfizer wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft. Mit einem KGV von 12,31 liegt sie 88 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Arzneimittel" von 105,16. In Anbetracht dieser Zahlen erhält die Aktie eine positive Einschätzung im Rahmen der fundamentalen Analyse.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich jedoch ein anderes Bild. In den letzten vier Wochen wurde eine Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt, weshalb die Aktie in diesem Bereich als "Schlecht" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat leicht abgenommen, was zu einer insgesamt negativen Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die Analysteneinschätzung der Pfizer-Aktie zeigt, dass in den letzten zwölf Monaten insgesamt 2 positive, 6 neutrale und keine negativen Einstufungen vorlagen. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung von "Neutral". Zwar liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, das durchschnittliche Kursziel für die Pfizer-Aktie liegt jedoch bei 44 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 59,65 Prozent bedeutet und somit als positiv bewertet wird.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Pfizer im vergangenen Jahr eine Rendite von -33,27 Prozent erzielt, was 27,9 Prozent unter dem Durchschnitt im Sektor "Gesundheitspflege" liegt. Auch in der Branche "Arzneimittel" liegt die Rendite von Pfizer mit -10,13 Prozent aktuell 23,14 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Insgesamt zeigt sich also ein gemischtes Bild der Pfizer-Aktie, mit positiven fundamentalen Kennzahlen, aber negativer Stimmung und einer schlechten Rendite im Vergleich zur Branche.

