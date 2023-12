Vorsicht vor der Pernod Ricard.-Aktie?

Die Analyse von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Analysten haben Pernod Ricard auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde überwiegend positiv waren. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um Pernod Ricard in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut", was bedeutet, dass die Stimmung als positiv bewertet wird.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Pernod Ricard wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei wurde festgestellt, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt wird Pernod Ricard in diesem Punkt daher als "Neutral" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Das aktuelle KGV von Pernod Ricard beträgt 41, während vergleichbare Unternehmen in der Getränkebranche im Durchschnitt ein KGV von 0 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, ist Pernod Ricard weder unterbewertet noch überbewertet, daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Pernod Ricard derzeit höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Die Differenz beträgt 1,64 Prozentpunkte (1,64 % gegenüber 0 %), was zu einer Einstufung als "Gut" führt.