Vorsicht vor der Perimeter Medical Imaging AI-Aktie!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Perimeter Medical Imaging Ai-Aktie zeigt eine neutrale Bewertung von 54 für die letzten 7 Tage. Im Vergleich dazu steht der RSI auf 25-Tage Basis bei 71,67, was auf eine Überbewertung hinweist. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Rating für die Aktie.

Das Anleger-Sentiment basierend auf Diskussionen in den sozialen Medien zeigt eine neutrale Haltung in den letzten zwei Wochen. In den letzten ein, zwei Tagen waren die Anleger jedoch überwiegend positiv eingestellt, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt.

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation hat sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt einen gleitenden Durchschnittskurs von 1,53 CAD, während der aktuelle Kurs bei 0,79 CAD liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung aufgrund der Distanz zum GD200 und GD50.

Insgesamt wird die Aktie daher aufgrund der verschiedenen Bewertungskriterien mit "Schlecht" bewertet.