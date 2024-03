Vorsicht vor der People's Insurance of China-Aktie?

Der Aktienkurs von People's Insurance Of China hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance anderer Unternehmen im Finanzsektor eine Rendite von 1,99 Prozent erzielt, was mehr als 15 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Versicherungsbranche beträgt die mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten -15,54 Prozent, wobei People's Insurance Of China mit 17,53 Prozent deutlich darüber liegt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von People's Insurance Of China liegt bei 4,72, was 54 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Versicherungsbranche (10,34) bewertet wird. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer positiven Einstufung aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs der People's Insurance Of China-Aktie bei 2,49 HKD, was eine Entfernung von -6,39 Prozent vom GD200 (2,66 HKD) darstellt und ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 2,52 HKD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird, wird der Kurs insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Dividendenrendite der People's Insurance Of China-Aktie beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 7,07 Prozent und liegt damit 2,28 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 4,79 Prozent in der Versicherungsbranche. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für die Dividendenpolitik des Unternehmens. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.