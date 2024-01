Vorsicht vor der Parkd-Aktie!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Parkd liegt der RSI7 aktuell bei 100 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist. Das Wertpapier erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls an, dass Parkd überkauft ist (Wert: 100), was zu einer "Schlecht"-Bewertung für den RSI25 führt. Somit erhält das Parkd-Wertpapier insgesamt ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf die technische Analyse weicht der Durchschnitt des Schlusskurses der Parkd-Aktie für die letzten 200 Handelstage (0,03 AUD) um -10 Prozent vom letzten Schlusskurs (0,027 AUD) ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (0,03 AUD) liegt unter dem letzten Schlusskurs (-10 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammen erhält die Parkd-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz-Faktors zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz für die Aktie von Parkd die übliche Aktivität hervorgebracht hat. Daher erhält Parkd für diesen Faktor die Einschätzung "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ist Parkd daher ein "Neutral"-Wert.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Parkd eingestellt waren. Es gab keine negative Diskussion, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Auf dieser Basis erhält Parkd von der Redaktion eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung. Insgesamt wird Parkd daher mit einem "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung bewertet.