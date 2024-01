Vorsicht vor Paragon!

Paragon: Dividendenrendite, Sentiment und Anlegerstimmung im Fokus

Die Dividendenrendite von Paragon beträgt derzeit 0 %, was unter dem Branchendurchschnitt von 11546,47 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten Wochen keine klare Veränderung festgestellt werden. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Bei der Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Paragon-Aktie überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Für den RSI der letzten 25 Handelstage wird das Wertpapier hingegen mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating.

Die Anlegerstimmung basiert auf Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Paragon diskutiert wurde. Das Stimmungsbarometer zeigt überwiegend positive Themen, weshalb die Aktie eine "Gut"-Einschätzung erhält. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers bekommt Paragon insgesamt eine "Gut"-Bewertung.